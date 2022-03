Varela e la bella tradizione dei registi del Boca Juniors: da Gago a Paredes

Il suo punto di riferimento è Leandro Paredes: visione di gioco, ritmo, ordine, geometrie. Alan Varela è il nuovo regista-mediano del Boca Juniors, che in questo ruolo ha già lanciato in passato Fernando Gago ed Ever Banega. Un classico 5, che in Sudamerica è il numero di maglia del centrocampista che tiene in tasca le chavi di una squadra. Ha vent’anni, è uno dei tesori del nuovo Boca. Ha superato l’impatto con la mitica Bombonera, lo stadio dei brividi e dei sentimenti, senza timidezza. Carattere ruvido, quello di Varela, come raccontano i cronisti del giornale Olé. A volte è stato messo in castigo dal suo allenatore, Sebastian Battaglia, proprio a causa della sua esuberanza.