Fran Garcia, il nuovo obiettivo del Real Madrid

È un errore di valutazione che continua a pesare. Theo Hernandez resta un grande rimpianto del Real Madrid. Proprio come Hakimi. Hanno portato sul conto in banca quasi sessantasette milioni, nel periodo in cui la pandemia aveva paralizzato l’economia del calcio, ma se in quel periodo Ancelotti fosse stato sulla panchina delle “merengues” non sarebbero finiti sul mercato. Il problema più urgente, adesso, riguarda la fascia sinistra. Il Real sta cercando l’erede di Marcelo: un quiz complicato da risolvere, un vuoto difficile da colmare. È un ruolo che non offre tante soluzioni. Di sicuro, nei piani del presidente Perez, va ricercato un profilo giovane, che rispetti le nuove soglie di spesa: l’idea è quella di prendere un terzino ancora in fase di evoluzione. Già, perché il grande investimento sarà concentrato su Mbappé, il colpo a sensazione che il Real sta progettando da diversi mesi. Il francese non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno con il Paris Saint Germain. Ma l’operazione comporterà, tra ingaggio e commissione, un budget di mezzo miliardo di euro. E così, per la fascia sinistra, i “blancos” hanno cominciato a ragionare su Fran Garcia, ventidue anni, che si è messo in luce nel Rayo Vallecano.