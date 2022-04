Jeppe Kjaer Jensen, l’Ajax si prepara a lanciare il nuovo Eriksen

Il centro sportivo dell’ Ajax si chiama De Toekomst , è la casa dei giovani talenti, il progetto gemello della Masia , segno distintivo del Barcellona . Una doppia invenzione nata da un’idea di Johan Cruijff , manager riformista e visionario: un patrimonio lasciato in eredità ai club più importanti della sua vita. De Toekomst significa “Il Futuro”. E l’Ajax, da oltre mezzo secolo, viaggia in un’altra dimensione rispetto al resto dell’ Europa : costruire giocatori è una missione che produce un invidiabile ricambio generazionale a costo zero e generose plusvalenze. Nove campi di calcio, palestra, piscina, forestiera, struttura medica e fisioterapica: il De Toekomst si trova ad Amsterdam , nel quartiere Ouder-Amstel , vicino alla Johan Cruijff Arena.

LA RETE DI OSSERVATORI - Anticipare la concorrenza è uno dei motivi di vanto dell’Ajax, che ha vinto nella sua storia trentacinque titoli in Eredivisie e quattro Coppe dei Campioni/Champions. Ora il direttore generale Edwin Van der Sar, ex portiere della Juventus e del Manchester United, sta seguendo l’evoluzione di un danese che ricorda a tutti Christian Eriksen, scoperto dall’Ajax nel 2007 quando giocava nei baby dell’Odense. Jeppe Kjaer Jensen: ecco il nome del potenziale erede dell’ex interista, tornato in campo dopo l’operazione al cuore con il Brentford in Premier League. Razionalità e fantasia, stesso ruolo: mezzala o trequartista. È stato provato anche nel ruolo di attaccante esterno. Gioca nell’Ajax Under 19, allenato da Johnny Heitinga. È mancino. È nato il primo marzo del 2004 a Horsens.

IL TALENT SCOUT DI IBRAHIMOVIC - Passaggi filtranti, creatività, dinamismo, geometrie, ordine, sostanza. Si è messo in luce anche nella Youth League: quattro partite e un gol allo Sporting Lisbona. Erik Ten Hag, che rientra nei piani del nuovo Manchester United, potrebbe farlo esordire in questo finale di stagione. Kjaer Jensen ha cominciato a farsi notare nella scuola calcio dell’Hatting/Torsted, in attesa di entrare nell’accademia dell’Horsens, dove era stato portato da Claus Troelsen, responsabile del vivaio. L’Ajax lo ha acquistato nel 2020. Bo Henriksen, il tecnico dell’Horsens, lo aveva già lanciato nella Superligaen danese. Si erano interessati al ragazzo anche la Juventus e il Southampton. All’Ajax è stato segnalato da John Steen Olsen, lo stesso osservatore che aveva suggerito al club olandese di prendere in passato Ibrahimovic e anche Eriksen. Sua la segnalazione a Casimir Westerveld, capo dello scouting giovanile dei lancieri. È costato due milioni e ha firmato un contratto fino al 2023.