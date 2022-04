Pablo Maia e il poker del San Paolo: che debutto nel Brasileirão

Dopo la delusione e le polemiche per la sconfitta contro il Palmeiras nella finale del campionato statale, il San Paolo ha cominciato il Brasileirão sotto una buona stella battendo per 4-0 l’Athletico Paranaense allo stadio Morumbi, davanti a quasi ventunomila spettatori. A dominare la scena è stato il centravanti argentino Jonhatan Calleri, autore di una tripletta in settanta minuti e arrivato in prestito dal Deportivo Maldonado, club uruguaiano. A chiudere il conto è stato Luciano. Una partenza perfetta: il biglietto di presentazione che confidava di tirare fuori dalla tasca il tecnico Rogerio Ceni, l’ex portiere che batteva le punizioni e i rigori, tornato a lavorare nel centro sportivo di Barra Funda dopo aver vinto il titolo e il campionato Carioca con il Flamengo. Una grande reazione per provare a cancellare i rimpianti legati al blackout con il Palmeiras, costato il trofeo Paulista: dalla vittoria per 3-1 nell’andata al crollo nella sfida di ritorno (4-0, doppietta di Raphael Veiga).