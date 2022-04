Raul Gustavo e la brillante partenza del Corinthians nel Brasileirão

L’allenatore del Corinthians è Vitor Pereira , che in estate aveva incontrato i dirigenti della Lazio nel centro sportivo di Formello , prima che il presidente Claudio Lotito decidesse di puntare su Maurizio Sarri . E’ portoghese, ha 53 anni, ha costruito la squadra con il 4-2-3-1 e ha vinto le prime due partite del Brasileirão : 3-1 in casa del Botafogo e 3-0 contro l’ Avaí , grazie a una tripletta dell’ala sinistra Roger Guedes , tornato in Brasile dopo l’esperienza in Cina nello Shandong Luneng . Sei punti e applausi, il modo migliore per cancellare la delusione nella semifinale persa con il San Paolo nel Torneo Paulista e l’esonero sulla panchina del Fenerbahçe , poco prima di Natale.

IL BLOCCO DI VITOR PEREIRA - La squadra diverte e fa sognare. Cassio in porta, sulle fasce Rafael Ramos e Lucas Piton (origini italiane, 21 anni, mancino, talento di grande interesse), João Victor e Raul Gustavo al centro della difesa. Doppio mediano: Maycon e Du Queiroz. Lo scudo che consente a Vitor Pereira di schierare tre fantasisti - Adson, Renato Augusto (ex Bayer Leverkusen) e Roger Guedes - alle spalle del centravanti Junior Moraes, arrivato gratis alla metà di marzo dopo essersi svincolato dallo Shakhtar Donetsk.

CINQUE ANNI DI ATTESA - Il Corinthians non vince il Brasileirão dal 2017, quando ha festeggiato il settimo titolo nazionale della sua storia. Il tecnico era Fabio Carille. Diciassette i gol firmati da Jô. Vitor Pereira ha un compito: migliorare il quinto posto ottenuto nel 2021 dal suo predecessore Sylvinho (ex assistente di Mancini nella seconda esperienza all’Inter) e convivere con un budget limitato, logica conseguenza dei danni provocati da quasi due anni di stadi chiusi a causa del Covid. Divertimento, ma anche compattezza, come dimostrano le risposte ricevute finora dalla difesa.

IL NUOVO DIFENSORE CENTRALE - Raul Gustavo può diventare uno dei pezzi pregiati del mercato. Ventidue anni, difensore centrale, mancino, un metro e 88, forte personalità. Gioca in coppia con João Victor, classe 1998, seguito dal Benfica. E’ nato il 24 aprile del 1999 in un piccolo paese, Pedro Leopoldo, alla periferia di Belo Horizonte. Ha cominciato la carriera nell’Atletico Serranense, ha vissuto una breve esperienza in Croazia nel vivaio del Lokomotiv Zagabria e nel 2020 ha firmato con il Corinthians. Venti partite e tre gol tra coppe e Brasileirão, maglia numero 34. Potente, agile, svelto, ordinato negli appoggi e in costruzione. Ha un contratto che scade il 31 dicembre del 2024.