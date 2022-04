Wilson e Mitrovic: 50 gol per riportare il Fulham in Premier

Promessa mantenuta: il Fulham è tornato subito in Premier, come avevano garantito l’imprenditore Shahid Khan e suo figlio Tony nella scorsa estate. Un anno fa, dopo la retrocessione in Championship, i giocatori erano stati salutati dai tifosi a Craven Cottage con un lungo applauso: una scena emozionante. Il Fulham è rientrato nel salotto buono del calcio inglese dominando il campionato: 86 punti in 42 partite, 98 gol realizzati, un capocannoniere da record come il serbo Aleksandar Mitrovic, arrivato a quota 40. E ora? Shahid Khan vuole costruire una squadra in grado di blindare il posto in Premier. L’idea è quella di investire cinquanta milioni di sterline. E di tenere tutti i big, a partire da Mitrovic, ventisette anni, scuola Partizan, un contratto già rinnovato fino al 2026.