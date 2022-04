Kenneth Taylor, l’Ajax lo promuove: prenderà il posto di Gravenberch

Erik Ten Hag sarà il nuovo allenatore del Manchester United . Si è accordato per un contratto fino al 2025 e avrà un compito: ricostruire una squadra che, nonostante un miliardo e duecentomila euro di investimenti sul mercato, non vince la Premier League dal 2013, ultima perla della faraonica gestione di Alex Ferguson , capace di portare a casa 38 trofei in ventisette anni. Il tecnico olandese è stato scelto da Ralf Rangnick , che lascerà a maggio il posto in panchina per dedicarsi al ruolo di direttore sportivo.

L’EREDE DI TEN HAG - L’Ajax non è rimasto spiazzato dal divorzio con Ten Hag. Aveva capito dalla scorsa estate che le strade si sarebbero separate. E nel pieno rispetto di un club che si distingue per la solidità della sua struttura e l’efficacia della sua organizzazione, il nome dell’erede di Ten Hag è stato già individuato: è Alfred Schreuder, che sta guidando da gennaio il Bruges, dove ha sostituito Philippe Clement, chiamato dal Monaco. Ha 49 anni, è olandese, è nato a Barneveld. Ha lavorato nel Vitesse, nel Twente, nell’Hoffenheim, è stato il vice di Ten Hag nell’Ajax e di Ronald Koeman nel Barcellona.

LA EREDIVISIE E IL NUOVO REGISTA - Ten Hag vuole chiudere in bellezza, vincendo il terzo titolo in Eredivisie. Schreuder proseguirà sulla traccia del 4-3-3 e del 4-2-3-1. Dieci vittorie, due pareggi e una sconfitta con il Bruges. Una media punti di 2,46. Non cambierà solo l’allenatore. Ma anche il regista, a meno di clamorosi colpi di scena, perché Ryan Gravenberch potrebbe seguire Ten Hag a Old Trafford. E l’Ajax, anche qui, non faticherà a trovare la soluzione, naturalmente all’interno del suo vivaio. In rampa di lancio c’è Kenneth Taylor, diciannove anni, play di grande avvenire: un metro e 82, mancino, stella dell’Olanda Under 21. Velocità di gambe e di pensiero: brillante nella lettura della manovra, attento nelle chiusure, con una forte personalità. E’ nato il 16 maggio del 2002 ad Alkmaar, ha varcato il cancello del “De Toekomst”, il centro sportivo dell’Ajax, quando aveva otto anni. Ten Hag lo ha già promosso. Taylor ha giocato otto partite in campionato: un gol (all’Heracles Almelo) e un assist (nella sfida vinta 9-0 contro il Cambuur). Ha avuto spazio anche in Champions: tre presenze, un totale di trentotto minuti. Ha un contratto fino al 2024, ma il rinnovo è già pronto sulla scrivania del direttore generale Edwin Van der Sar.