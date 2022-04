Tom Rothe, la Germania celebra un classe 2004 da record: subito a segno in Bundesliga

In Bundesliga la soglia degli stranieri raggiunge il 54,3%: sono 276. E l’età media è di 25,8 anni. In Serie A i giocatori italiani sono il 38%: 343 i calciatori che arrivano dall’estero. Una differenza che riguarda anche l’aspetto anagrafico: tra i tornei top in Europa, il nostro è quello che schiera meno giovani: l’età media è di 27 anni. In Germania gli under 21 che hanno debuttato in questa stagione sono 63. Una politica che non riguarda solo i club meno ricchi. Come dimostra il Borussia Dortmund: il tecnico Marco Rose ha appena lanciato un terzino sinistro che si è meritato servizi in tv e titoli dei giornali. Tom Rothe è entrato nella lista delle nuove promesse del calcio tedesco e dei talenti seguiti dal ct Hansi Flick. Ha esordito in Bundesliga a 17 anni, 5 mesi e 18 giorni. Subito promosso: ottantotto minuti da titolare e un gol nel 6-1 che il Borussia Dortmund ha feteggiato il 16 aprile, al Signal Iduna Park, contro il Wolfsburg. E’ diventato così il più giovane debuttante a segnare in Bundesliga, sfilando il record a Jamal Musiala, mezzapunta del Bayern Monaco. Una storia da film.