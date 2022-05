Aursnes e il fascino del Feyenoord: dai racconti su Van Hanegem al sogno della Conference

Wim Van Hanegem è il stato giocatore più amato dai tifosi del Feyenoord. Ora ha 78 anni e rimane l’ambasciatore del club di Rotterdam. Era una mezzala, portava i calzettoni arrotolati intorno alle caviglie, in un calcio che non aveva ancora inventato i parastinchi. Da bambino viveva a Breskens, in un villaggio di pescatori. Si era salvato dalle bombe della seconda guerra mondiale, aveva visto morire il papà e tre fratelli. Coniugava stile e dinamismo, era uno dei manifesti del “total voetbal”. Nel 1970 regalò la Coppa dei Campioni al Feyenoord, primo club olandese a imporsi in Europa: era la squadra allenata dall’austriaco Ernst Happel, superò in finale il Celtic per 2-1. Una vittoria in rimonta firmata dal capitano Israël e dall’attaccante svedese Kindvall, dopo il gol di Gemmell.

Il sogno della Conference Ora il Feyenoord si sta avvicinando alla finale di Conference League: ha battuto nella gara d’andata per 3-2 l’Olympique Marsiglia di Jorge Sampaoli. Decisiva la sfida di giovedì in Francia. L’obiettivo è arrivare al grande appuntamento del 25 maggio a Tirana. Oltre alla Coppa dei Campioni, il Feyenoord ha vinto anche una Coppa Intercontinentale (sempre nel 1970, contro l’Estudiantes di La Plata) e due Coppe Uefa (nel 1974 e nel 2002). Adesso ci prova Arne Slot a lasciare il segno: quarantatré anni, cresciuto nel solco di Kovacs, Happel, Michels, Cruijff e Van Gaal. Terzo in Eredevisie, il Feyenoord ha perso solo una partita in Conference League: dodici vittorie, quattro pareggi e un ko (nei playoff) con l’Elfsborg. Il modulo è il 4-2-3-1: ritmo, velocità, un difensore centrale (l’argentino Marcos Senesi, classe 1997) che è il primo regista, le geometrie e il pressing del turco Orkun Kökcü e del norvegese Fredrik Aursnes, la genialità sulla fascia sinistra dell’ala Luis Sinisterra, colombiano, dodici gol in Eredivisie e undici in Conference, la fantasia del trequartista Guus Til e la crescita di Cyriel Dessers, in prestito dal Genk e autore di una doppietta al Marsiglia. Dessers è nato in Belgio, ma ha deciso di giocare con la nazionale nigeriana per rispettare le origini di sua mamma.