Non solo Vitinha e Fabio Vieira: il Porto apre l’asta per João Mario

La festa è in arrivo, la terza stella si avvicina, il primo posto è quasi in banca. Questione di giorni e di aritmetica, basta un punto in due partite per salire sul pullman scoperto e fare il giro della città. Il Porto si prepara a vincere il trentesimo titolo della sua storia. Merito di Sergio Conceição , pronto a conquistare il suo terzo “scudetto” da allenatore proprio in una delle stagioni più complicate, considerando i problemi economici provocati dalla pandemia e le cessioni a gennaio di Luis Diaz , Jesus Corona e Sergio Oliveira , sacrifici necessari per riportare in equilibrio il bilancio del club di Pinto Da Costa .

85 punti in 32 giornate

Il Porto è stato padrone della Primeira Liga: 85 punti in 32 partite, +6 sullo Sporting Lisbona (campione in carica, dopo un’attesa di diciannove anni), +14 sul Benfica. Sergio Conceição è l’unico intoccabile in un club abituato a valutare proposte per ogni tesserato. L’ex ala della Lazio, dell’Inter e del Parma ha un contratto fino al 2024. Anche nelle situazioni più rischiose, trova spesso la via d’uscita. Nella scorsa estate era entrato nei piani del Napoli.

Asta per il terzino destro

Il mercato riserverà qualche taglio anche a luglio. Il regista Vitinha e l’attaccante Fabio Vieira, entrambi del 2000, sono i più richiesti. A completare il podio è João Mario, terzino destro, ventidue anni, che ha estimatori in Inghilterra (Manchester United) e in Spagna (Barcellona e Real Madrid). Altra perla della cantera del Porto, come Vitinha (seguito dalla Lazio e apprezzato da Sarri) e Fabio Vieira. Spinge, copre, marca l’ala di riferimento, arriva al cross: terzino puro, attento alle consegne, ma anche in grado di incidere in fase offensiva e di creare varianti al gioco di Sergio Conceição.

Il contratto e Jorge Mendes

E’ nato il 3 gennaio del 2000 a São João da Madeira, è alto un metro e 78, è gestito dalla Gestifute di Jorge Mendes. Solo omonimo del centrocampista, ex Inter e ora al Benfica. Ha un contratto fino al 2025 e costa dodici milioni. Ventisei partite in campionato, otto presenze tra Champions ed Europa League, quattro assist. E’ entrato nel vivaio del Porto quando aveva otto anni, scoperto nella scuola calcio del Sanjoanense.