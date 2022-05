Alcaraz, è derby Milan-Inter per la mezzala del Racing

Si chiama Carlos Alcaraz, come il nuovo fenomeno del tennis, numero 6 nella classifica Atp, considerato in Spagna l’erede di Rafa Nadal. Niente racchetta, però. E’ un calciatore, gioca nel Racing Club di Avellaneda, dove si sono fatti conoscere Rodrigo De Paul e Lautaro Martinez. Mezzala o trequartista, diciannove anni, in pochi mesi l’Argentina si è innamorata di “Charly”, ribattezzato così dai tifosi, sulle tribune del “Cilindro”, lo stadio del Racing, e dall’allenatore Fernando Gago, ex mediano del Boca Juniors, del Real Madrid e della Roma. Un metro e 83, destro naturale, un repertorio che è pura poesia, come hanno scritto i cronisti che seguono il club di Avellaneda.