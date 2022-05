Luis Maximiano, ecco chi è il portiere seguito dal Napoli

Il Granada insegue la terza salvezza consecutiva nella Liga: un grande traguardo per un club che ha un budget limitato e una rosa dal valore complessivo di ottanta milioni. In classifica ha un punto di vantaggio sul Maiorca di Muriqi e sul Cadice, che occupano il terzultimo posto. Decisivi i novanta minuti finali: domenica il Granada deve battere in casa l’Espanyol per centrare l’obiettivo. E’ allenato da Aitor Karanka, basco, ex stopper dell’Athletic Bilbao e del Real Madrid. Jorge Molina e Luis Suarez (omonimo dell’uruguaiano dell’Atletico di Simeone) hanno garantito in attacco diciotto gol. Ma a tenere in piedi il club andaluso, che ha conquistato otto punti nelle ultime cinque giornate, è stato anche il portiere Luís Maximiano, ventitré anni, portoghese, un metro e 90, arrivato in estate dallo Sporting Lisbona per quattro milioni e mezzo. Valore che si è triplicato, come filtra dagli uffici del Granada, dopo che anche il Napoli si è informato sul numero 1.