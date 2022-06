Matheus Nascimento, nuova missione in Brasile del Real Madrid

Nuova missione in Brasile per il Real Madrid . L’ingegnere Florentino Perez , il presidente che ha vinto sei Champions con i “ blancos ” e non si è mai pentito della cessione di Cristiano Ronaldo , vuole continuare a fidarsi del suo istinto, un po’ come aveva fatto quando portò Rodrygo ( Santos ) e Vinicius Junior ( Flamengo ) al Bernabeu per novanta miliioni. Ora ha aperto una trattativa con il Botafogo per il centravanti Matheus Nascimento , diciotto anni, nazionale Under 20, cinque gol in nove partite nel campionato Carioca . Gli è stato segnalato da Emilio Butragueño e Roberto Carlos , che fanno parte del suo consiglio direttivo. Lo ha studiato attraverso una serie di clip e ha cominciato a impostare l’operazione.

LA CLAUSOLA - Matheus Nascimento può diventare un altro ottimo affare per il Real Madrid e crescere nell’università di Carlo Ancelotti, che ha saputo accendere il talento infinito di Vinicius Junior e Rodrygo, rendendo morbido anche l’ingresso di Eduardo Camavinga, classe 2002, affidato alla sapienza di Luka Modric e Toni Kroos. Il Botafogo chiede cinquanta milioni, il prezzo sancito dalla clausola, ma sui termini economici si sta lavorando. Matheus Nascimento ha un contratto che scade il 30 giugno del 2023. E finora non si sono create le basi per prolungarlo. In Brasile sostengono che abbia già le chiavi in tasca per la Seleçao, anche se il ct Tite non lo ha mai convocato.

IL CAMPIONATO CARIOCA - E’ il volto nuovo del Botafogo, tornato in questa stagione in Serie A dopo la retrocessione all’inizio del 2021. E’ nato a Rio de Janeiro il 3 marzo del 2004, è alto un metro e 82, è un destro naturale. Svelto, elegante, istinto da centravanti e intuizioni da numero dieci. E’ stato lanciato da Paulo Autuori, ha contribuito alla promozione firmata in panchina da Enderson Moreira e in questa stagione ha compiuto il salto di qualità prendendosi un ruolo da protagonista nel campionato Carioca e nel Brasileirão. Due gli allenatori che lo hanno guidato in questa evoluzione: prima Ricardo Resende e ora il portoghese Luis Castro, ex Shakhtar Donetsk. Il Real Madrid spinge per trovare l’accordo, Vinicius Junior e Rodrygo lo aspettano.