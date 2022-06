Ramsay, Sinisa lo voleva al Bologna: ora sta andando al Liverpool

Aaron Hickey si è rivelato uno splendido affare per il Bologna: è arrivato in Italia a diciotto anni, è andato a scuola da Mihajlovic e nel giro di due stagioni è diventato un terzino sinistro molto apprezzato in Serie A e anche all’estero. E’ costato un milione e settecentomila euro, ora lo cerca la Premier League: l’Arsenal è in prima fila. E’ pronto a traslocare. Un po’ come era capitato nella scorsa estate al giapponese Tomiyasu, preso dal Tottenham. Dopo Hickey, scoperto nell’Heart of Midlothian e autore di cinque gol nell’ultimo campionato, il Bologna aveva individuato a gennaio un altro talento della Scottish Premiership: Calvin Ramsay, diciotto anni, terzino destro dell’Aberdeen. Sinisa lo aspettava a Casteldebole, aveva suggerito ai dirigenti di farlo crescere vicino a Hickey. La trattativa sembrava quasi chiusa, poi c’è stata una retromarcia da parte del club scozzese.