Gustavo Mantuan e il Corinthians delle meraviglie

Nella scorsa estate, prima che Sarri firmasse con la Lazio , l’allenatore portoghese Vitor Pereira aveva incontrato il presidente Lotito e il ds Tare nel centro sportivo di Formello . Un appuntamento, intorno all’ora di cena, per conoscersi e valutare la possibilità di lavorare insieme. A organizzare la riunione era stato Kia Joorabchian , manager del tecnico nato a Espinho , 53 anni, che in passato ha vinto due titoli con il Porto , uno in Grecia con l’ Olympiacos e uno in Cina con lo Shanghai SIPG , dove giocava Hulk , ora all’ Atletico Mineiro . Se Sarri non avesse accettato l’offerta della Lazio, Vitor Pereira sarebbe diventato probabilmente l’erede di Simone Inzaghi . Adesso lavora in Brasile , allena il Corinthians ed è primo in classifica nel Brasileirão con ventuno punti: sei vittorie, tre pareggi, due sconfitte, quindici gol realizzati e nove subiti.

Willian e Maycon

Vitor Pereira è stato ingaggiato il 23 febbraio al posto di Sylvinho, ex collaboratore di Mancini durante la sua seconda esperienza all’Inter. Ma prima di atterrare a San Paolo ed entrare negli uffici del Corinthians, aveva vissuto cinque mesi complicati sulla panchina del Fenerbahçe: una storia terminata con la risoluzione consensuale del contratto, alla vigilia di Natale. Si è creato subito un rapporto di empatia tra Vitor Pereira e il Timão, considerato uno dei candidati alla conquista del titolo insieme con il Palmeiras dell’altro portoghese Abel Ferreira, campione in Coppa Libertadores per due anni di fila. La squadra gioca bene, ha trovato equilibrio e si è rinforzata sul mercato senza spendere soldi: ha preso gratis l’ala sinistra Willian, ex Chelsea e Arsenal, ha ottenuto in prestito il mediano-regista Maycon dallo Shakhtar e ha offerto un contratto agli svincolati Renato Augusto, ex Bayer Leverkusen, Roger Guedes e Paulinho, deludente nel periodo trascorso al Barcellona. Gli ultimi tre sono rientrati in Brasile dopo le esperienze in Cina.