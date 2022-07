Levi Colwill, l’idea inglese che piace all’Atalanta

Investire nelle idee, è lo slogan dell ’Atalanta , capace di diventare una realtà, un fenomeno da studiare, anche a livello europeo. L’ottavo posto dello scorso campionato non è il segnale di un progetto al tramonto. La famiglia Percassi resta la prima garanzia, anche ora che il 55% delle azioni del club nerazzurro è stato acquisito da Stephen Pagliuca , co-presidente di Bain Capital , uno dei principali fondi di investimento al mondo, oltre che comproprietario della squadra di basket Nba dei Boston Celtics . Gasperini ha una missione: continuare a sorprendere. E l’Atalanta sta già pianificando una serie di operazioni. Il profilo? Giovani di valore. E l’ultima pista porta a Londra , in casa del Chelsea .

IL NUOVO OBIETTIVO - L’Atalanta è interessata a Levi Colwill, difensore centrale, diciannove anni, inglese, rientrato a Stamford Bridge dopo la felice esperienza nell’Huddersfield, in Championship: ventinove partite e due gol contro lo Sheffield United e il Birmingham. Fa parte della nazionale Under 21, guidata da Lee Carsley. E’ mancino, è alto un metro e 87, ha i requisiti per giocare nella difesa a tre di Gasperini: ruvido, spigoloso, forte sull’anticipo, svelto, spigliato nell’uno contro uno, ma anche elegante in fase di costruzione. Fisico alla Van Dijk, come hanno scritto i giornalisti inglesi. E l’olandese del Liverpool è il suo modello. Colwill piace anche al Napoli e al Milan, ma l’Atalanta si è mossa in anticipo.

OSTACOLO TUCHEL - E’ nato il 26 febbraio del 2003 a Southampton, costa cinque milioni. E’ cresciuto nel vivaio dei Blues. Tuchel ha intenzione di convocarlo per il ritiro estivo. Ma l’Atalanta è una forte tentazione per Colwill, che si sente maturo per un’esperienza di livello, dopo le buone prova nell’Huddersfield, allenato dallo spagnolo Carlos Corberan. Ha un contratto con il Chelsea fino al 2025. Prestito con diritto di riscatto: questa la formula studiata dal club bergamasco.