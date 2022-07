Kik Pierie, l’Ajax riparte dal difensore centrale

Le sorprese, nella gioielleria dell’ Ajax , non mancano mai. C’è sempre una nuova proposta, ora è il turno di Kik Pierie , che è diventato un difensore centrale divorando i video su De Ligt e Van Dijk . È nato negli Stati Uniti , nel Massachusetts , a Boston , ma ha scelto la nazionalità olandese. L’Ajax lo ha acquistato nel 2019 dall’ Heerenveen per cinque milioni. Lo ha fatto crescere nel centro sportivo De Toekomst . E nel 2020 lo ha ceduto al Twente . Prestito biennale, esperienza formativa, ventiquattro partite, i complimenti del tecnico Ron Jans , anche se Pierie è dovuto restare fermo per nove mesi a causa di un problema alla schiena.

La grande occasione

Alfred Schreuder, l’erede di Ten Hag sulla panchina dell’Ajax, lo ha convocato per il ritiro estivo. Kik Pierie è mancino, è alto un metro e 83, gli allenatori che lavorano sui campi del De Toekomst gli riconoscono potenzialità ancora inespresse. C’è chi lo paragona a Frank De Boer. Spicca per visione di gioco, sempre concentrato in marcatura, il 30 luglio potrebbe trovare spazio nella finale di Supercoppa contro il Psv Eindhoven. Ha un contratto fino al 2024, è gestito dai manager della Soccer Vision. In caso di necessità si rende utile anche nel ruolo di terzino sinistro.

89 partite in Eredivisie

E’ nato il 20 luglio del 2000, ma ha già disputato 89 partite in Eredivisie: due gol e quattro assist. Schreuder lo apprezza, ha chiesto la sua conferma al direttore generale Edwin Van de Saar. Conosce a fondo la realtà dell’Ajax. Negli ultimi sei mesi aveva allenato il Bruges, ma in passato - nel 2018-19 - aveva già ad Amsterdam accanto a Ten Hag, ricoprendo il ruolo di vice.