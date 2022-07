Tyrell Malacia al Manchester United per 15 milioni

Erik Ten Hag ha cominciato a creare le basi del nuovo Manchester United: la squadra si allena nel centro sportivo di Carrington e debutterà in Premier League il 7 agosto contro il Brighton a Old Trafford. Il tecnico olandese lavora in tuta, sul campo, ma anche dietro la scrivania. La proprietà americana gli ha consegnato le chiavi dei Red Devils. Cristiano Ronaldo è rimasto a Lisbona. Ragioni familiari, ha fatto sapere. Ma si prepara a lasciare Manchester per due motivi. Nel codice di Ten Hag, scuola Ajax, non esistono star. E così, con l’aiuto del manager Jorge Mendes, prepara un altro trasloco, dopo quello di un anno fa a Torino, da casa Juve. CR7, 37 anni, cerca un club che partecipi alla Champions: Chelsea o Bayern. Ha un contratto fino al 2023, ma l’idea di restare a Old Trafford non si sposa con le regole di Ten Hag e con la prospettiva di giocare in Europa League.