José Hugo, in 67 giorni dalla Serie D al Brasileirão: che gol con la maglia del Coritiba

Il Brasile è la terra delle favole. E quella di José Hugo, ala destra, ventidue anni, stipendio di tremila euro, è un’altra storia da film. Nel 2020 era disoccupato, colpa della pandemia. Stava cambiando mestiere. “Ma nella vita non bisogna mai arrendersi, è il messaggio che voglio inviare ai ragazzi della mia età. Bisogna sempre lottare”. Il giornale Globo Esporte gli ha dedicato la copertina, perché nel giro di 67 giorni José Hugo è passato dalla Serie D al Brasileirão, dalla maglia dell’Azuriz - club di Marmeleiro, stato del Paraná - a quella del Coritiba, che si prepara a ingaggiare il portiere Gabriel, ex Lecce. Domenica notte, allo stadio Couto Pereira, dopo che la partita era slittata di mezz’ora a causa di un blackout dell’energia elettrica, José Hugo è entrato in campo all’inizio del secondo tempo contro il Fortaleza al posto di Alef Manga e ha firmato il gol della vittoria per 2-1. “Non è stato facile arrivare fino a qui, io sono stato bravo a non smarrire mai l’ottimismo”, ha raccontato ai cronisti.