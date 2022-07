Galoppo, l’argentino che sogna il Napoli

Napoli è nel cuore del popolo argentino, è la casa di Diego Armando Maradona , è un amore senza fine. E rappresenta il traguardo, il punto di arrivo, la soluzione professionale più ambita nei ragionamenti di un centrocampista che in pochi mesi è salito ai vertici delle classifiche di rendimento in Primera Division : si chiama Giuliano Galoppo , gioca nel Banfield e ha ventitré anni. Mezzala di qualità e sostanza: il 2 luglio ha realizzato un gol in semirovesciata contro il Boca Juniors che ha fatto il giro del web. Un tiro di destro, splendido per coordinazione, una perla in acrobazia celebrata anche sui social. Ha origini italiane, come ha raccontato il suo papà Marcelino . Napoli è la grande tentazione di Galoppo, un metro e 79, nato a Buenos Aires il 18 giugno del 1999 e cresciuto allo stadio Florencio Sola con la maglia del Banfield, che nel 2009 vinse il suo unico titolo, il Torneo di Apertura, grazie ai 14 gol del centravanti uruguaiano Santiago Silva , deludente più avanti durante la sua avventura nella Fiorentina .

COSTA SETTE MILIONI - Galoppo costruisce il gioco e cerca l’inserimento. Tecnica e dinamismo. Ha un tiro potente da fuori area. Sogna il Napoli: in Argentina hanno scritto che il direttore sportivo Giuntoli lo sta seguendo. Può essere un’idea per il club di De Laurentiis, una pedina in più per completare il reparto di Spalletti. Sette partite e tre gol in questa fase iniziale della Primera Division, ribattezzata Superliga. Galoppo ha sempre giocato nel Banfield, ora lo corteggiano il River Plate e il Boca Juniors. Costa sette milioni di dollari, ha un contratto che scade il 31 dicembre 2023.

FUTURO IN EUROPA - Ha il doppio passaporto: argentino e italiano. Ottantasei presenze, ventuno gol e tre assist: questi i suoi numeri con la squadra biancoverde, allenata da Claudio Vivas. Napoli e l’Italia sono il suo primo desiderio, come ha sottolineato in un’intervista a TNT Sport: “Voglio continuare a fare progressi, avverto la necessità di compiere un passo avanti. La Serie A mi piace molto”. Il Banfield ha spiegato ai tifosi che Galoppo verrà ceduto probabilmente entro la fine di agosto. Eduardo Spinosa, il presidente, sta valutando anche le offerte arrivate dalla Spagna (Siviglia) e dalla Germania (Stoccarda).