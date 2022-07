Djed Spence, il sesto colpo del nuovo Tottenham di Conte

”We have a great dream”, scrivono sul muro dei social i tifosi del Tottenham. Il messaggio è diretto a Conte. Il grande sogno è vincere il campionato inglese, che per gli Spurs è un ricordo lontano, un vecchio libro impolverato e chiuso in soffitta. L’ultima gioia risale al 1961, l’allenatore era Bill Nicholson, decisivo il centravanti Bobby Smith, autore di 28 gol in First Division. Quello fu il secondo successo del Tottenham: il primo era arrivato nel 1951 e lo aveva firmato in panchina Arthur Rowe, che sfiorò anche la Coppa d’Inghilterra, persa in finale contro l’Huddersfield. Ora le ambizioni sono tutte concentrate su Conte, cinque “scudetti” in carriera: tre con la Juve, uno con il Chelsea e uno con l’Inter.