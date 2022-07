Le Normand, la Fiorentina si arrende: ha rinnovato con la Real Sociedad

Robin Le Normand resterà alla Real Sociedad . E’ un nome che la Fiorentina ha dovuto cancellare dal suo quaderno. Era uno degli obiettivi di Commisso , che rischia di perdere Milenkovic . Il direttore generale Barone non ha nascosto questo pericolo: “Non so se riusciremo a trattenerlo”. Il serbo ha il contratto che scade nel 2023, piace all’ Inter , che però non ha mai presentato un’offerta ufficiale. Blindarlo sarà una corsa a ostacoli, ha fatto capire Barone. Ecco perché la Fiorentina aveva pensato a Le Normand, difensore centrale della Real Sociedad: venticinque anni, francese, destro naturale, un metro e 87, che ha rinnovato ieri sera fino al 2026, accettando di inserire nell’accordo una clausola da sessanta milioni.

A COSTO ZERO DAL BREST - Le Normand è nato a Pabu l’11 novembre del 1996. Ha iniziato a giocare nel Brest, è arrivato alla Real Sociedad nel 2019 a costo zero, da svincolato: 105 partite e 2 gol nella Liga. Non interessava solo alla Fiorentina, nei mesi scorsi lo aveva cercato anche il Napoli. In lizza anche l’Arsenal e il West Ham. La sua conferma era una delle priorità poste dal tecnico Imanol Alguacil, che dovrà fare a meno del giocatore-simbolo, il fantasista Mikel Oyarzabal, fino all’inizio di novembre a causa di un infortunio ai legamenti del ginocchio sinistro. La Real Sociedad, però, partirà lo stesso con l’ambizione di provare a inserirsi nella lotta a un posto in Champions. Nel 2020 aveva vinto la Coppa del Re dopo trentatré anni. Ha tanta ricchezza. Dalla coppia centrale in difesa, formata da Le Normand e Igor Zubeldia, alla regia di Mikel Merino, dalla genialità di David Silva alla promettente evoluzione del centravanti Alexander Isak, classe 1999, svedese, un metro e 92, ventitré gol negli ultimi due campionati, cresciuto a pane e Ibrahimovic.