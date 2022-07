Canobbio, Terans e le invenzioni dell’Athletico Paranaense di Felipe Scolari

Non pensa alle spiagge delle Seychelles e neppure alla pensione: ha quasi 74 anni e allena ancora, in tuta e scarpe da ginnastica. Niente vacanze e niente relax. Felipe Scolari si presenta sempre per primo nel centro sportivo dell’Athletico Paranaense. Ha vinto da ct del Brasile il Mondiale del 2002 in Giappone e Corea. E’ arrivato secondo agli Europei del 2004 con il Portogallo. Ha conquistato due titoli in Brasile, tre in Cina, due Coppe Libertadores, la Champions dell’Asia. Un diario di emozioni infinite. Ora si è rimesso in discussione sulla panchina dell’Athletico Paranaense, quarto in classifica nel Brasileirão insieme con il Fluminense. Ha trentuno punti, cinque in meno del Palmeiras, allenato dal portoghese Abel Ferreira. Regala spettacolo con il 4-2-3-1. E insegue un sogno: arrivare in semifinale di Coppa Libertadores, nei quarti affronterà l’Estudiantes (andata il 5 agosto a Curitiba e ritorno il 12 a La Plata). Felipe Scolari è l’orgoglio del popolo che riempie l’Arena da Baixada, lo stadio del “Furaçao”, come viene chiamato il club: l’Uragano.