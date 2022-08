Gross, il mediano da sei milioni che ha messo in ginocchio il Manchester United

“Nightmare”, incubo: ecco il titolo scelto dal sito del Sun per descrivere il debutto del Manchester United in Premier . Pascal Gross ha rovinato la prima partita di Erik Ten Hag sulla panchina dei Red Devils . Nel calcio degli ingaggi d’oro è stato un centrocampista di estrazione operaia - uno che pedala e porta i pesi sulle spalle, valutato sei milioni da transfermarkt - a cambiare il copione di una partita che sembrava senza storia, almeno alla vigilia. E invece il Brighton si è preso la vetrina di Old Trafford vincendo per 2-1. Merito di Gross, trentuno anni, tedesco, jolly, sesta stagione in Premier.

DA MANNHEIM A OLD TRAFFORD - Il ragazzo di Mannheim, città famosa per l’industria chimica e meccanica, ha firmato una doppietta che ha fatto calare il buio sul Manchester United, capace di cambiare otto allenatori negli ultini nove anni. Impatto spinoso per Ten Hag, che ha deciso di mandare in campo Ronaldo soltanto nella ripresa. Gross ha approfittato degli errori di una difesa ancora in ritardo per quanto riguarda le letture e i movimenti richiesti dall’ex tecnico dell’Ajax. Il tedesco, oltretutto, ha un conto in sospeso con i Red Devils. Li ha colpiti sei volte, da quando frequenta il salotto della Premier, mentre i gol in totale sono diciannove.

L’INTOCCABILE DI POTTER - Maglia numero 13, un metro e 81, un contratto appena prolungato per altre due stagioni, fino al 2024. Un rinnovo che ha festeggiato davanti ai tifosi dello United. Gross è un gregario. Applicazione e regolarità: ecco le sue caratteristiche. Disciplina tattica. Tempi di inserimento. E’ uno degli intoccabili di Graham Potter, 47 anni, considerato da tempo uno dei manager più preparati della scuola inglese e della Premier. Gross ha cominciato la carriera nel Neckarau, poi ha macinato chilometri per l’Hoffenheim e il Karlsruher. Emozionante l’avventura nell’Ingolstadt: dalla storica promozione in Bundesliga centrata nel 2015, con sette gol e ventiquattro assist, alla cessione nel 2017 per tre milioni al Brighton, appena salito dalla Championship.