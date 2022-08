Ramsdale, l’Inghilterra scopre il portiere del futuro

Da diciotto anni l’ Arsenal non vince il campionato inglese. Un vecchio film che risale al 2004, con Wenger in panchina e un attaccante come Henry , capocannoniere con trenta gol davanti a Shearer (22) del Newcastle e a Van Nistelrooy e Saha (20 a testa) del Manchester United . I Gunners , all’epoca, giocavano ancora a Highbury . Ora l’ambizione è quella di qualificarsi alla prossima Champions . Arteta ha ridisegnato la squadra con due pezzi pregiati del City : Zinchenko sulla fascia sinistra e Gabriel Jesus centravanti. Sono costati 77 milioni. Altri 35 sono stati spesi per il portoghese Fabio Vieira , trequartista, classe 2000, scoperto da Sergio Conceição nel Porto.

Il 2-0 a Vieira

L’esordio è stato convincente, vittoria per 2-0 sul campo del Crystal Palace, allenato da Patrick Vieira, ex idolo dei tempi d’oro a Highbury. Derby dominato: gol di Gabriel Martinelli, poi l’autorete di Guéhi. Arteta ha scelto il 4-2-3-1. Ramsdale in porta, White e Zinchenko terzini, Saliba e Gabriel Magalhães al centro della difesa. Due sentinelle: Xhaka e Partey. La fantasia di Ødegaard, promosso capitano. I blitz degli attaccanti esterni Bukayo Saka e Martinelli. Tre tenori al servizio di Gabriel Jesus.

Il rinnovamento

Oltre alla bellezza del gioco, nel rispetto del suo passato da vice di Guardiola, Arteta cerca sostanza. Si era presentato ai tifosi dell’Arsenal vincendo subito, nel 2020, la Coppa d’Inghilterra e il Community Shield. Ha rinnovato i Gunners in modo profondo. Tra le scelte compiute, anche quella di affidarsi ad Aaron Ramsdale, 24 anni, un metro 90, ex portiere del Bolton, dello Sheffield United e del Bournemouth. Talento puro: presa plastica, sicurezza nelle uscite, grande reattività, lo spessore per pilotare il reparto.

Il ct Southgate

È nato a Chesterton il 14 maggio del 1998, nella contea dell’Oxfordshire, è stato scoperto da Fred Barber, allenatore dei portieri del Bolton. E’ arrivato a Londra nella scorsa estate, il suo cartellino è costato ventotto milioni. Ha un contratto fino al 2025 e in Nations League è stato schierato tra i titolari dal ct Southgate contro l’Italia (0-0) e l’Ungheria, match perso per 4-0 al Molineux Stadium. Si giocherà il posto, negli ultimi esami di settembre, con Jordan Pickfor dell’Everton in vista del Mondiale in Qatar. Da bambino era tifoso del West Bromwich Albion. E’ stato convocato in tutte le nazionali giovanili, a cominciare dall’Under 18, guidata all’epoca da Neil Dewsnip. Ha fatto parte del gruppo che ha vinto l’Europeo Under 19, il tecnico era Paul Simpson. Ha giocato con Mount e Sancho. Fisico alla Kasper Schmeichel, che in estate ha lasciato il Leicester dopo undici anni per firmare con il Nizza.