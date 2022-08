Awoniyi e i 94 milioni investiti dal Nottingham Forest

Grande attesa per il centravanti nigeriano, che ha segnato nella scorsa stagione 15 gol in Bundesliga con l’Union Berlino. Viaggio all’interno di un club che è tornato in Premier dopo 23 anni. E che vinse due Coppe dei Campioni nel 1979 e nel 1980 con Brian Clough in panchina e Garry Birtles in attacco

