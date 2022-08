Bynoe-Gittens, il Borussia Dortmund fa ancora centro sul mercato inglese

È cambiato il direttore sportivo: Michael Zorc ha lasciato la sua scrivania a Sebastian Kehl , ma la politica del Borussia Dortmund continua a seguire un’impronta precisa. Giovani e autofinanziamento: ecco le due priorità. La cessione di Haaland al Manchester City per 60 milioni è solo l’ultima perla di una strategia manageriale che consente al club giallonero di conservare i conti in equilibrio e di garantirsi le risorse per un ricambio generazionale di qualità. Negli ultimi tempi, nel suo lavoro di scouting, il Borussia Dortmund si è concentrato sui settori giovanili del calcio inglese. Nel 2017 ha preso Jadon Sancho dall’Academy del City : lo ha cresciuto, gli ha garantito un posto in prima fila e nella scorsa estate lo ha venduto al Manchester United per 85 milioni. Nel 2020 ha strappato alle big della Premier la mezzala Jude Bellingham , classe 2003: lo ha seguito in Championship , lo ha studiato nel Birmingham e lo ha portato in Bundesliga . Adesso Bellingham è uno dei migliori centrocampisti a livello europeo. Ha un contratto fino al 2025 e il suo cartellino viene valutato intorno agli 80 milioni.

La terza gemma

Un Borussia che rappresenta un modello per il suo progetto industriale e sportivo. Come dimostra anche l’investimento compiuto nel 2020 su Jamie Bynoe-Gittens, ala destra, terzo inglese della collezione, diciotto anni compiuti da pochi giorni, l’8 agosto. Scatto, dribbling, fantasia e personalità: è nato a Londra nel 2004, è alto un metro e 75, la sua famiglia è originaria delle Barbados. Ha cominciato a giocare nel Reading, poi è entrato nel vivaio del City. In Germania è arrivato gratis, da svincolato. Edin Terzic, allenatore del Borussia, sei punti nelle prime due giornate di campionato, lo considera un’altra delle sue carte a sorprese, come è successo venerdì sera, sul campo del Friburgo. Ventisei minuti e il gol del 3-1, quello che ha chiuso la partita e rafforzato le ambizioni del Borussia Dortmund, prima rivale del Bayern nella corsa al titolo nonostante l’assenza del grande colpo di mercato, il centravanti Sebastien Haller, fermato dai medici per un tumore ai testicoli. L’ex Ajax è stato operato, si sta sottoponendo a un ciclo di cure. Terzic lo aspetta per gennaio, quando la Bundesliga riprenderà dopo la sosta per il mondiale in Qatar. Il tecnico è un’altra delle scommesse vinte dal Borussia Dortmund: ha 39 anni, è tedesco, il 4-2–3-1 è il suo modulo di base. Nel 2020 era stato scelto per sostituire Lucien Favre: arrivò e conquistò la Coppa di Germania battendo in finale il Lipsia. Dalla festa ai saluti. Ma il Borussia, adesso, dopo il divorzio a maggio con Marco Rose, ha deciso di richiamarlo: 1-0 al Bayer Leverkusen e 3-1 al Friburgo, un ritorno in grande stile. Sempre nel segno dei giovani: una generazione di 2004 guidata da Youssoufa Moukoko, diciassette anni, centravanti della Germania Under 21, genitori nati in Camerun, un gol e due assist contro il Friburgo. Un’altra plusvalenza garantita, perché davanti agli uffici del Borussia c’è già parecchio traffico.