Timber, l’Ajax rifiuta 25 milioni

Continua a splendere il sole sull’Ajax: due partite di Eredivisie, sei punti, nove gol, la tripletta contro il Groningen firmata da Bergwijn (arrivato dal Tottenham e costato 31 milioni, acquisto record nella storia del club olandese), la regia sublime di Taylor (vent’anni, l’ultimo diamante esposto in vetrina), emozioni e divertimento con il 4-2-1-3 del nuovo allenatore Schreuder. Tutto un altro clima rispetto a quello che stanno conoscendo i vecchi amici Ten Hag e Lisandro Martinez nel Manchester United, due sconfitte consecutive in Premier, tra i mal di pancia di Ronaldo e una squadra poco predisposta ai cambiamenti del tecnico. Ostacoli anche per Gravenberch, solo quaranta minuti in campo con il Bayern nelle prime due giornate della Bundesliga.