Marc Cucurella, il terzino più pagato della storia

Ha fatto litigare il Manchester City e il Chelsea: dopo un mese di trattative incrociate, Marc Cucurella è diventato il terzino più pagato della storia. E’ costato 65,3 milioni: trecentomila euro in più rispetto a João Cancelo. A vincere il braccio di ferro è stato Tuchel. E’ catalano, ha 24 anni, capelli ricci e cerchietto alla moda. Ritmo, dinamismo, tecnica da ala pura, ma anche peso specifico in copertura, come dimostrano le statistiche della scorsa stagione in Premier, quando era al Brighton: 93 contrasti vinti, quarto in classifica dietro a Norgaard (109) del Brentford, McGinn (106) dell’Aston Villa e Mitchell (104) del Crystal Palace. Era il primo nome nella lista di Guardiola per completare il ventaglio di soluzione del City, che ha vinto quattro degli ultimi sei campionati. Ma a spuntarla, alla fine della fiera, è stato il Chelsea: Tuchel lo ha schierato per quindici minuti nella partita vinta per 1-0 contro l’Everton e poi lo ha fatto partire tra i titolari nel derby pareggiato (2-2) con il Tottenham, in un clima elettrico, con il tedesco che ha sfiorato la rissa con Conte. Cucurella si è presentato a Stamford Bridge con l’assist per il gol-capolavoro di Koulibaly.