Pedro Raul, i gol del Goias arrivano dal Giappone

A festeggiare i gol di Pedro Raul non sono solo i tifosi del Goias, ma anche i dirigenti del Kashiwa Reysol, il club giapponese proprietario del cartellino di questo centravanti brasiliano che ha girato il mondo per farsi conoscere. Ne ha segnati già dodici in ventuno partite, è il vice-capocannoniere del Brasileirão, insegue l’argentino German Cano del Fluminense, a quota tredici. Ha venticinque anni, questa può diventare la stagione del grande raccolto per Pedro Raul, in prestito al Goias fino al 31 dicembre. Un gol ogni 137 minuti: merito suo se la squadra allenata da Jair Ventura occupa l’undesimo posto in classifica con 29 punti in 23 giornate e se continua a togliersi soddisfazioni, come la vittoria centrata sabato notte sul campo dei campioni in carica dell’Atletico Mineiro di Hulk. Un successo per 1-0 timbrato proprio da Pedro Raul, a segno cinque volte nelle ultime cinque partite.