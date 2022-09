Samuel Lino, la novità del Valencia di Gattuso

Samuel Lino era andato in ritiro con l’Atletico Madrid, all’inizio di luglio, salendo anche sull’aereo per la tournée negli Stati Uniti. Si era fatto ammirare nelle amichevoli, ma poi Simeone ha deciso che sarebbe stato un errore trattenerlo per un anno in una squadra dove rischiava di diventare solo un’alternativa di João Felix, Griezmann, Morata, Angel Correa e Matheus Cunha. E così, dopo un vertice con i dirigenti, il Cholo ha pensato che il prestito al Valencia fosse la soluzione più corretta. Brasiliano, 22 anni, attaccante esterno, dribbling e quattordici gol in Portogallo - tra campionato e coppe - con la maglia del Gil Vicente. Samuel Lino si è trasformato in un regalo con il fiocco rosso per Gattuso, arrivato in un club costretto a fronteggiare una grave crisi finanziaria e a cedere i due pezzi pregiati: l’ala portoghese Gonçalo Guedes, preso dal Wolverhampton, e la mezzala Carlos Soler, scelto dal Psg come sostituto di Paredes, passato alla Juve. Una doppia operazione che ha permesso al Valencia di ricavare cinquanta milioni.