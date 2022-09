Danilo, un gol ogni 78 minuti: trascina il Feyenoord e sfida la Lazio

Dopo la delusione nella finale di Conference , persa a Tirana contro la Roma , il Feyenoord si è rinnovato in modo profondo, chiudendo il mercato con settanta milioni sul conto in banca: il colombiano Sinisterra è stato ceduto al Leeds , dove ha preso il posto di Raphinha (passato al Barcellona ), il difensore argentino Marcos Senesi ha firmato con il Bournemouth , il terzino sinistro Malacia è stato portato al Manchester United da Ten Hag e il mediano norvegese Aursnes si è trasferito al Benfica . E’ andato via anche il centravanti nigeriano Dessers , capocannoniere della Conference con dieci gol: tornato al Genk , per fine prestito, ha deciso di legarsi alla Cremonese .

LA CARTA DI SLOT - E’ un altro Feyenoord, quello che affronterà domani sera la Lazio all’Olimpico nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. La certezza è Arne Slot, 43 anni, l’allenatore che a Rotterdam considerano un totem e hanno blindato con un contratto fino al 2025. Nonostante le cessioni, la squadra è partita bene in Eredivisie: tredici punti in cinque giornate, secondo posto in classifica con l’Az Alkmaar, -2 dall’Ajax. Il nuovo riferimento del Feyenoord è il brasiliano Danilo: ha segnato cinque gol in campionato, uno ogni 78 minuti,: due doppiette (contro il Vitesse e il Go Ahead Eagles) e una rete nella sfida con il Waalwijk.

CARTELLINO GRATIS - E’ arrivato a parametro zero dall’Ajax, che lo aveva scoperto nel 2018: non ha voluto rinnovare il contratto, è rimasto attratto dallo spazio che gli prometteva Slot nel Feyenoord. Ha firmato fino al 2026, è gestito dai manager della Seg. Ha cominciato a giocare nel Corinthians e nel Ponte Preta, nel Vasco da Gama e nel Santos. Ha 23 anni, è nato a San Paolo il 7 aprile del 1999, è un destro naturale, è alto un metro e 74: svelto, elegante, gioca in attacco con Walemark e Dilrosun, nel 4-2-3-1 di Slot. Decisivi gli assist del trequartista polacco Sebastian Szymanski, classe 1999, altro gioiello. Ha scelto la maglia numero nove. E’ pronto a sfidare la Lazio e Immobile.