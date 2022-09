Kudus, che viaggio: il provino in Ghana, il Nordsjaelland e il premio dell’Ajax

Benedetto quel provino sui campi della “Right to dream Academy”, un polo sportivo che in Ghana ha creato tre centri di formazione a Takoradi, a Dawu e a pochi chilometri dal fiume Mouhoun. Se non avesse trovato lungo la strada questo biglietto della lotteria, Mohammed Kudus non sarebbe volato in Danimarca nel 2018 per firmare con il Nordsjaelland e giocare nella Superligaen: 14 gol e 3 assist in 57 partite. Una tappa fondamentale per farsi conoscere in Europa ed entrare nelle grazie degli osservatori dell’Ajax, che nell’estate del 2020 hanno speso nove milioni per portarlo ad Amsterdam e al De Toekomst, che equivale alla storica cantera - La Masia - del Barcellona. E’ qui, a Ouder-Amstel, un piccolo paese di campagna, che Kudus ha iniziato a studiare i principi del “totaalvoetbal”, il famoso calcio totale all’olandese, prima con Ten Hag e ora con Schroeder, l’allenatore che ha deciso di trasformarlo da mezzala in centravanti: punta atipica, di manovra, tanto movimento e pochi punti di riferimento per chi deve marcarlo. Ma in grado di segnare con una regolarità da vero numero nove: due gol e un assist in due partite di Champions e tre reti in sei giornate in Eredivisie.