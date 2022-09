Rodri Sanchez e la scalata del Betis di Manuel Pellegrini

Resiste a ogni moda, alle rivoluzioni culturali di un calcio sempre alla ricerca di novità: Manuel Pellegrini, 69 anni, continua a restare sulla cresta dell’onda, come un mago del surf. Sta vivendo una fase molto emozionante nel Betis Siviglia, quinto nello scorso campionato e ora terzo nella Liga, a un punto dal Barcellona di Lewandowski e a tre dal Real Madrid, che non vince il titolo per due volte di fila dal 2008. Il cileno sta lasciando il suo marchio con il 4-2-3-1. È un maestro di fútbol, come raccontano i suoi giocatori: stile, dialogo, carisma, un forte ascendente. Il Betis rappresenta un modello con i suoi schemi all’avanguardia e un bilancio in regola, senza strappi e azzardi sul mercato. In estate ha preso a parametro zero l’ex laziale Luiz Felipe, investendo poi otto milioni su un brasiliano che può diventare una pepita d’oro, Luiz Henrique, ala destra, ventuno anni, subito un gol in Europa League, scuola Fluminense. Colpi sublimi, finte, accelerazioni, tagli in area. Un talento in ascesa, Luiz Henrique, classe 2001, maglia numero 11, entrato nelle grazie del cileno Manuel Pellegrini, undici trofei in carriera tra i quali due campionati argentini (con il San Lorenzo e il River Plate) e una Premier (con il Manchester City), oltre a una Coppa Intertoto regalata ai tifosi del Villarreal.