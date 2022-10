Sørloth, dal tandem con Haaland alla tripletta nella Real Sociedad

Dopo Haaland, che appartiene alla categoria extralusso (14 gol in Premier e 3 in Champions), Alexander Sørloth è l’attaccante norvegese che ha segnato di più - in questa prima parte della stagione - nei cinque campionati top in Europa: quattro reti nella Real Sociedad, che ha ceduto in estate lo svedese Isak al Newcastle per settanta milioni e ha puntato sull’ex romanista Sadiq. Giocano insieme in nazionale, dove Sørloth lascia a Haaland il posto di centravanti e trasloca sulla fascia destra, in un 4-3-3 completato in attacco da Elyounoussi. Se l’alieno di Guardiola è il re delle triplette (tre in Premier, compresa quella nel derby con il Manchester United), anche Sørloth si è regalato in Spagna un weekend da protagonista realizzando tre reti al Girona di Michel: la partita è finita 5-3 per la Real Sociedad, allenata da Imanol Alguacil e trascinata anche dal giapponese Kubo, scoperto dal Real Madrid e ora idolo all’Anoeta, lo stadio che è la casa del club basco.