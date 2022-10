Diaby, un gol e due assist nel nuovo Bayer Leverkusen di Xabi Alonso

Ingresso in grande stile. Un esordio perfetto, quello di Xabi Alonso : nella storia del Bayer Leverkusen , dal 1962, mai un allenatore si era presentato in Bundesliga vincendo 4-0 la prima partita. Lo spagnolo ha portato un tocco di magia a una squadra che era in profonda crisi e aveva conquistato solo cinque punti in otto giornate. Il 3-4-3 scelto dall’ex centrocampista di Liverpool , Real Madrid e Bayern Monaco si è rivelato un abito su misura: pressing, ritmo, distanze giuste tra i reparti. Quattro gol allo Schalke , emozioni e divertimento per Xabi Alonso, che ha firmato un contratto fino al 2024 e ha preso il posto di Gerardo Seoane .

SCUOLA PSG - Lo Schalke si è ritrovato presto dentro un frullatore. E tra le note più belle del nuovo Bayer, rivisitato e corretto in 72 ore da Xabi Alonso, c’è Moussa Diaby, ventitré anni, francese, attaccante esterno, che in questa stagione era ancora alla ricerca del primo gol in Bundesliga. Ha aperto la musica dopo 23 minuti: una perla di sinistro che ha restituito autostima un po’ a tutti. Diaby è diventato uno dei pilastri del tridente di Xabi Alonso insieme con l’inglese Hudson-Odoi (in prestito dal Chelsea) e l’ex romanista Schick. Origini maliane, scuola Psg, sei mesi al Crotone (dove aveva lavorato anche con Zenga), è stato acquistato dal Bayer nel 2019. E’ costato quindici milioni, con Xabi Alonso spera di compiere il salto di qualità, dopo i tredici gol e i dodici assist dell’anno passato, quando il club tedesco si è qualificato alla fase a gironi di Champions.

LE CARATTERISTICHE - Velocità, fantasia, quella spensieratezza nella ricerca del colpo a effetto che aiuta a volte a fare la differenza: un metro e 70, mancino, imprendibile nelle giornate baciate dall’oroscopo. Cerca la continuità che può cambiare dimensione alla sua carriera. Ha sbloccato la partita con lo Schalke, il ragazzo nato a Parigi il 7 luglio del 1999, blindato da un contratto fino al 2025 e a segno in Champions contro l’Atletico Madrid. Ha regalato l’1-0, in attesa di firmare i due assist per la doppietta dell’olandese Frimpong, classe 2000, esterno destro nel 3-4-3. Una festa chiusa dal brasiliano Paulinho.