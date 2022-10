Gvardiol, il Chelsea e il Bayern si sfidano per il difensore del Lipsia

Piace al Chelsea e al Bayern Monaco . Il Lipsia si prepara a realizzare un’altra plusvalenza d’oro grazie alla cessione di Josko Gvardiol , croato, vent’anni, mancino, difensore centrale. Stesso ruolo di Dayot Upamecano (preso dal Bayern nel 2021 per 42,5 milioni) e Ibrahima Konaté (passato, sempre un anno fa, al Liverpool per 40 milioni). Il Lipsia è pronto a proseguire la tradizione degli stopper scoperti e venduti a prezzi da record. Ora si avvicina il turno di Gvardiol, che potrebbe andare via già dopo il Mondiale in Qatar . Dipenderà solo dall’offerta: il club di proprietà della Red Bull parte da una valutazione di 60 milioni. L’asta è cominciata, come ha capito anche Marjan Sisic , manager di Gvardiol, un metro e 85, forte di testa e nell’anticipo, spigliato in regia, quando la manovra viene costruita dal basso.

LA TRASFORMAZIONE - E’ arrivato in Germania nell’estate del 2021, è costato 18 milioni, è cresciuto nella Dinamo di Zagabria, la città dove è nato il 23 gennaio del 2002. All’inizio di settembre, il Lipsia gli ha ritoccato l’ingaggio e ha prolungato l’accordo fino al 2027. Cinquantasei partite, due gol e quattro assist. Era un terzino sinistro, in Bundesliga si è imposto nel ruolo di centrale, che aveva già ricoperto con successo in Croazia. E’ il leader della difesa a quattro costruita da Marco Rose, che da un mese ha preso il posto di Domenico Tedesco. Non è l’unico gioiello del Lipsia, che ha avuto ragione investendo sulla mezzala francese Nkunku (sette gol in questo campionato, scuola Paris Saint Germain) e sul trequartista ungherese Szoboszlai, altri due giocatori molto corteggiati all’estero. Assegni in bianco, come Gvardiol.