Coronel fa sognare l’Atletico Tucuman, primo in Argentina con una rosa da 22 milioni

L’Atletico Tucuman è la risposta al calcio dei debiti e degli investimenti bruciati. Comanda il campionato in Argentina, può vincere il primo titolo della sua storia, proprio in occasione del centenario. Ha una rosa di ventinove giocatori che vale a livello globale intorno ai 22 milioni di euro: un quinto del River Plate e del Boca Juniors. E’ allenato da Lucas Pusineri, 46 anni, origini italiane: è arrivato il 12 aprile, è diventato il regista di questo film da fantascienza e ha un contratto che scade il 31 dicembre. Dodici vittorie, otto pareggi, solo tre sconfitte, ventinove gol realizzati e quindici subiti. E’ in testa con 44 punti, +2 dal Boca, che deve recuperare una partita, e +3 sul River.