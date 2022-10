Eze, la scoperta di Vieira

E’ cresciuto in uno dei quartieri più poveri di Greenwich, dove è facile sbagliare strada e rovinarsi la gioventù, come ha raccontato in diverse interviste. Ma Eze, genitori nigeriani, ha trovato nei libri e nel pallone i suoi compagni di viaggio. Ha studiato al liceo, si è innamorato dei dribbling di Ronaldinho e a otto anni ha varcato il cancello dell’Academy dell’Arsenal superando il primo esame della sua vita. Ora è uno dei giocatori ingliesi più interessanti della Premier. Trequartista, esterno oppure mezzala: offre un ampio ventaglio di soluzioni al Crystal Palace, allenato da Patrick Vieira, che ha saputo valorizzarlo e dimostrare che i talenti si possono comprare anche senza spendere la luna. Tante salite, in attesa di passare alla cassa. Il vivaio dell’Arsenal, poi le scuole-calcio del Fulham, del Reading e del Millwall. Nel 2016 si era ritrovato senza contratto. E così è ripartito dal Queen’s Park Rangers (20 gol in 104 partite in Championship), frequentando per un po’ - in prestito - anche i campi della League Two (la quarta serie inglese) con la maglia del Wycombe Wanderers.