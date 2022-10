Krauss, l’altro gioiello della Germania baby di Moukoko e Samardzic

È uno dei mediani più interessanti del campionato tedesco e ha il posto fisso nella Germania Under 21: visione di gioco, tackle, dinamismo, corsa, chilometri, gestione e distribuzione del pallone. Anche qualche gol, perché ha un tiro potente da fuori area. Tom Krauss , ventuno anni, si è preso la scena nello Schalke , appena risalito in Bundesliga e senza pace nei suoi rapporti con gli allenatori: ne ha cambiati otto dal 2020. Una lunga lista: Wagner , Baum , Stevens , Gross , Grammozis , Büskens e Kramer . Ora è il turno di Matthias Kreutzer , scelto dalla proprietà per tamponare una grave crisi. Sei punti in dieci giornate, lo Schalke è penultimo in classifica, l’unica vittoria è arrivata il 10 settembre contro il Bochum (3-1).

L’ITALO-TEDESCO DI SALVO - In questo scenario pieno di incognite, Krauss rappresenta una delle poche certezze di una squadra in difficoltà. Viene considerato uno dei giovani più promettenti del calcio tedesco, il suo cartellino appartiene al Lipsia, orientato a riportarlo a casa al termine della stagione. Negli ultimi due anni si era messo in evidenza nella Zweite Liga con la maglia del Norimberga: sessantadue partite e cinque gol. Ora lo Schalke rappresenta un altro passaggio a livello per Krauss, destro naturale, un metro e 82, dieci presenze e un gol all’Augsburg in Bundesliga. È nato a Lipsia il 22 giugno del 2001. Ha un contratto fino al 2025, è seguito dagli agenti della Mr Sport Management Gbr. Una crescita rafforzata dall’esperienza che sta vivendo nella Germania Under 21, dove è allenato da Antonio Di Salvo, 43 anni, italo-tedesco di Paderborn. Nove partite, tre gol e un assist: Krauss fa parte di un gruppo dove brillano anche Moukoko, attaccante del Borussia Dortmund, e Samardzic, mezzala dell’Udinese.