Langoni, dalla festa del Boca Juniors al murales dedicato a Maradona

LA SCELTA - Ibarra ha avuto il coraggio di scommettere sulla sfrontatezza del “pibe” nel periodo più delicato della stagione. Sei gol e un assist in diciotto partite: Langoni è la faccia nuova del Boca. Seconda punta, fantasia e istinto. Sui social, la tendenza dei commenti rafforza una suggestione: quella che i tifosi abbiano trovato alla Bombonera un potenziale idolo, un possibile candidato all'eredità di Tevez. Ha cambiato direzione al campionato del Boca Juniors. Si è presentato in Primera Division facendo la differenza. Il passaggio cruciale? La gara con l’Atletico Tucuman. La squadra di Ibarra perdeva 1-0. Langoni è entrato a venti minuti dalla fine e ha firmato una doppietta. Una collezione arricchita poi dai gol al Colon, al Godoy Cruz, al Sarmiento e al Gimnasia y Esgrima. E’ stato il capocannoniere degli Xeneizes in Superliga: sei gol per Langoni, cinque per il centravanti Dario Benedetto, ex Marsiglia, e quattro per Sebastian Villa.

IL CONTRATTO - Appartiene da sempre alla famiglia del Boca: è entrato nel vivaio del club gialloblù quando aveva sette anni. Estro e cambi di marcia, istinto e rapidità, un metro e 73, destro naturale. È nato il 9 febbraio del 2003 a Laferrere, provincia di Buenos Aires. Ha firmato un contratto fino al 31 dicembre del 2026, postando la foto sui social accanto al dirigente Raul Cascini, che fa parte del consiglio direttivo.