Ecco Ethan Mbappé, il Psg lancia il fratello di Kylian

“Le foot est une affaire de famille”, come raccontano a Parigi . Già, perché la dinastia continua. C’è un altro Mbappé che sta per scendere in pista. Si chiama Ethan , ha quindici anni ed è il fratello di Kylian , il più pagato nella storia del calcio: ingaggio da settantadue milioni, bonus esclusi, ogni giorno duecentomila euro sul conto in banca. Anche Ethan gioca nel Paris Saint Germain . E da ieri ha cominciato ad allenarsi con la squadra dei big, con Kylian e il tecnico Galtier . Ha un contratto fino al 2024, viene considerato la grande promessa del vivaio. Lo sceicco ha dato un ordine preciso a Luis Campos , il direttore generale che ha sostituito Leonardo prima dell’estate. Vietato perdere un talento come Mbappé junior: ecco il messaggio che arriva dal principe del Qatar .

IL TECNICO CAMARA - Ethan è un centrocampista, si muove davanti alla difesa: ordine, geometrie, tackle. Un mediano-regista che costruisce la manovra e garantisce equilibrio. Rapido nella distribuzione del pallone e nella lettura delle situazioni. Organizza, cerca il passaggio filtrante, il corridoio giusto per lanciare le punte. Nonostante l’età fa già parte del Psg Under 19, allenato da Zoumana Camara. Quattro presenze e un assist in Youth League, la Champions baby partorita dall’Uefa: martedì scorso è stato il protagonista della sfida vinta 3-1 contro il Maccabi Haifa.

I VIDEO SU YOUTUBE - È nato a Montreuil il 29 dicembre del 2006. È alto un metro e 76, è mancino, è una delle attrazioni della Francia Under 16 di Jean-Luc Vannuchi, che lo ha chiamato per una serie di stage a Clairefontaine. È il cucciolo del Psg: nell’archivio di YouTube sono conservati diversi video che riguardano Ethan, seguito da 650.000 follower su Instagram. A marzo, quando il Real Madrid aveva provato a strappare Mbappé al Psg, l’idea del presidente Florentino Perez era quella di assicurarsi anche il cartellino di Ethan. Progetto sfumato, dopo il rilancio faraonico presentato dallo sceicco per rinnovare il contratto di Kylian fino al 2025.