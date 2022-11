Brandon Aguilera, la carta a sorpresa del Costa Rica di Keylor Navas

Il Costa Rica di Keylor Navas è la nazionale che vale meno, in base al prezzo di mercato dei ventisei giocatori convocati: 23 milioni di euro, come emerge dallo studio presentato dall’osservatorio del Cies. E’ guidata dal ct Luis Fernando Suarez e si prepara a vivere il suo sesto Mondiale, a distanza di trentadue anni dal battesimo, avvenuto nel 1990 in Italia. Keylor Navas, che ora fa la riserva di Donnarumma nel Psg, è l’ambasciatore del Costa Rica. E il centravanti Joel Campbell, ex Arsenal e Frosinone, è l’altro leader del gruppo. I segreti? L’ambizione e la spensieratezza. Ecco la prima risorsa della nazionale di Suarez, che ha convocato in Qatar anche un talento di diciotto anni: si chiama Jewison Bennette, è un’ala sinistra, è nato a Heredia il 15 giugno del 2004 e gioca nel Sunderland, in Championship, serie B inglese. Nove partite e un gol al Watford della famiglia Pozzo. E’ il panda della squadra allenata da Tony Mowbray, in lotta per la salvezza: 27 punti in 20 partite e quindicesimo posto in classifica. Bennette ha firmato l’assist per il gol di Campbell nello spareggio con la Nuova Zelanda.