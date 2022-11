Musah, dal Valencia di Gattuso al fascino dell’Italia

Il proprietario del Valencia è Peter Lim, imprenditore di Singapore. I tifosi non lo contestano solo al Mestalla, ma anche sui social, nella speranza che il club possa trovare un nuovo padrone. Pochi investimenti, tante cessioni, un bilancio in costante precarietà. Ecco perché la gente che porta il Valencia nel cuore riconosce a Gattuso il merito di aver dato un indirizzo positivo a una stagione nata sotto il peso di grandi incognite. Il Valencia ha chiuso la prima parte della Liga al decimo posto: 19 punti in 15 partite, a -5 dalla zona che può garantire la qualificazione in Europa League. Gattuso chiede rinforzi a Lim. Rispetta i conti, ma vuole conoscere anche le strategie del club, in attesa del mercato di gennaio. Già, perché gli scenari appaiono opachi: c’è il rischio che qualche pezzo debba partire, non solo Toni Lato, terzino sinistro, che non ha voluto rinnovare il contratto e a giugno andrebbe via a parametro zero.