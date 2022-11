Kang-in Lee, la novità della Corea di Kim e Son

Se prima il fenomeno della Corea del Sud era Son, attaccante del Tottenham e socio di Kane, adesso accanto a lui - come in un manifesto - c’è Kim, il difensore che ha cancellato a Napoli ogni nostalgia per il passaggio di Koulibaly al Chelsea. In Corea del Sud si può investire con successo, come hanno dimostrato il Tottenham e il Napoli. Ormai la qualità si è globalizzata, va cercata ovunque, in ogni angolo del calciomercato. E la crescita della Corea del Sud, presente al Mondiale in Qatar, potrebbe regalare qualche altra sorpresa. L’osservato speciale è Kang-in Lee, ventuno anni, trequartista del Maiorca, trasformato anche dagli otto gol in campionato di Muriqi, bocciato dalla Lazio e protagonista in Spagna.