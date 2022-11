Abdul Samed e un Lens da Champions

La sorpresa in Francia si chiama Lens, che ha tenuto quasi il ritmo del Paris Saint Germain: la squadra di Messi, Neymar e Mbappé ha chiuso la prima parte del campionato con 41 punti, cinque in più del club giallorosso, rilanciato in grande stile dal presidente Joseph Marie Oughourlian e dal tecnico Franck Haise dopo una vita spericolata e tre retrocessioni negli ultimi quattordici anni. C’è anche un po’ di Italia nel Lens: il capitano è Seko Fofana, ex centrocampista ivoriano dell’Udinese. Cinque vittorie di fila prima dello stop alla Ligue 1 per il Mondiale in Qatar, secondo posto in classifica e lunghe file per trovare un biglietto allo stadio Bollaert-Delelis.