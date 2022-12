Gabriel Slonina, il Chelsea ha scelto il portiere del futuro

Il Chelsea continua a investire anche in prospettiva: è arrivato prima su Gabriel Slonina, considerato il portiere Under 20 più promettente. È americano, piaceva al Manchester City e all’Atletico Madrid, che ha cominciato da un po’ di tempo a perlustrare il mercato con l’obiettivo di individuare un giovane in grado di crescere alle spalle di Jan Oblak. Slonina era stato promosso da Simeone, che lo aveva studiato attraverso alcune clip. Risultato? Il Chelsea lo ha acquistato in estate per nove milioni di sterline dal Chicago Fire e lo ha lasciato in prestito fino alla prossima estate nel club della Major League. È stato uno dei primi colpi di Todd Boehly, l’imprenditore statunitense che ha rilevato i Blues da Roman Abramovich: 48 anni, un patrimonio di 4,5 miliardi di dollari, sua la decisione di esonerare Tuchel e di chiamare Potter nella prima parte della Premier.