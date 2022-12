Essugo, dall’Europeo Under 17 alla clausola da 45 milioni

E’ stato premiato per il gol più bello nell’ultimo Europeo Under 17, che si è svolto a maggio in Israele: tiro da venticinque metri all’incrocio dei pali. Potenza, precisione, un colpo di fionda. Così Dario Essugo, classe 2005, mediano-regista dello Sporting Lisbona e del Portogallo, ha segnato alla Francia e ha confezionato uno spot ideale per farsi conoscere all’estero. Ieri, come regalo di Natale, è stato invitato negli uffici della società dal direttore sportivo Hugo Viana per siglare il nuovo contratto: accordo fino al 2025 e clausola da quarantacinque milioni.