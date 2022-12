Truffert, l’idea dell’Inter per la fascia sinistra

Il Rennes è la squadra più giovane della Ligue 1 . Età media: 23,7 anni. Ha saputo catturare l’interesse dei francesi, perché esprime un calcio divertente e sta lottando a sorpresa per la qualificazione in Champions . Ha chiuso la prima fase del campionato al terzo posto, con trentuno punti in quindici partite. Ha perso solo due volte e può vantare il secondo migliore attacco (31 gol) del torneo dopo quello del Paris Saint Germain (43): merito di Terrier (8 reti), Gouiri (6), Kalimuendo (3), della spinta sulla fascia destra di Bourigeaud (2 reti, seguito nella scorsa estate dalla Lazio ). L’allenatore è Bruno Genesio , ex Olympique Lione : un 4-4-2 di base che si trasforma spesso in un 4-2-4.

L'IDEA DELL'INTER - Il Rennes è la casa dei talenti. Ha ricevuto offerte per il belga Doku (2002), ala destra, e il mediano Lesley Ugochukwu (2004), mediano-regista, passaporto francese e origini nigeriane. Ma tra le novità c’è anche Adrien Truffert, ventuno anni, terzino sinistro, una delle opzioni studiate dall’Inter nel caso in cui Gosens venisse ceduto a gennaio. Può agire in una linea a quattro, ma anche nel 3-5-2 di Inzaghi: passo, velocità, cross, tempi di inserimento, attenzione in marcatura. Spinge e difende, partecipa alla manovra, inventa l’assist.

IL MANAGER - E’ nato il 20 novembre del 2001 in Belgio, a Liegi, ma ha il passaporto francese ed è uno dei pilastri della nazionale Under 21 di Sylvain Ripoll. Ha già debuttato nel gruppo dei big, il 25 settembre del 2022: il ct Deschamps lo ha schierato negli ultimi venticinque minuti durante la sfida di Nations League persa 2-0 con la Danimarca. Truffert è uno dei nomi valutati dall’Inter. Quindici partite e quattro assist fino alla sosta per il Mondiale. Costa tredici milioni, ha un contratto che scade nel 2025, viene gestito dalla CAA Stellar di Jonathan Barnett. E’ alto un metro e 76, è cresciuto nel settore giovanile del Rennes, tra i suoi compagni c’è anche Theate (ex Bologna) e può trovare posto nella nuova Francia. L’Inter lo segue. Ma tutto ruota intorno al futuro di Gosens, che piace in Bundesliga al Bayer Leverkusen e all’Eintracht Francoforte.