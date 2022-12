Mavropanos, il difensore nei piani dell’Atletico Madrid

Nell’ Arsenal era stato bocciato. In Germania , nello Stoccarda , è diventato uno dei migliori difensori centrali della Bundesliga . Il greco Konstantinos Mavropanos è entrato nei piani dell’ Atletico Madrid . Simeone cerca uno stopper in grado di giocarsi uno dei due posti da titolare con Gimenez , Mario Hermoso e Felipe . Il primo contatto è avvenuto. Trattativa complicata. Niente prestito con diritto di riscatto. Lo Stoccarda vuole quindici milioni, il triplo della cifra spesa in estate per riscattarlo dall’ Arsenal . Il Cholo ha chiesto uno sforzo economico ai dirigenti. Mai come in questa stagione i colchoneros hanno denunciato problemi nel reparto arretrato: quinti nella Liga , a -13 dal Barcellona , e fuori dalle coppe europee, dopo l’ultimo posto nella fase a gironi. Un flop che non si registrava da dodici anni.

IL RETROSCENA DELLA BILD - Mavropanos è il nome scelto dal tecnico argentino, che guida l’Atletico dalla fine del 2011. Tredici partite e due gol in questo campionato contro il Wolfsburg e l’Hertha. La Bild ha scritto che il club spagnolo lavora per chiudere l’operazione a gennaio. Ma racconta anche che lo Stoccarda non è disposto a fare sconti, come ha chiarito il direttore sportivo Sven Mislintat. Mavropanos è cresciuto nell’Apollon e si è imposto nel Giannina. E’ alto un metro e 94, gioca sul centro-destra, è nato ad Atene l’11 dicembre del 1997. L’Arsenal lo aveva acquistato nel mercato invernale del 2018 per 2,1 milioni e a gennaio del 2020 lo aveva girato per sei mesi al Norimberga. Lo Stoccarda lo ha preso nell’estate del 2020: due anni in prestito con obbligo di riscatto a 3,2 milioni. Nel club londinese ha giocato solo otto partite tra campionato e coppe. Il tecnico dello Stoccarda, Michael Wimmer, scelto dai dirigenti dopo l’esonero di Pellegrino Matarazzo, lo schiera in coppia con Anton oppure vicino al giapponese Ito. Una garanzia: sessantanove gare e sette gol in due anni e mezzo. Mavropanos ha un contratto fino al 2025. L’Atletico Madrid è una tentazione. Ma la trattativa dipenderà dall’offerta di Simeone.